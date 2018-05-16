Профессор турецкого университета: АДР имела огромное значение для всего тюркского мира

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Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ В Баку проходит международная конференция, приуроченная к 100-летию Азербайджанской Демократической Республики.

Как сообщает Report, что на мероприятии, организованном Центром Стратегических Исследований при президенте Азербайджана, участвуют как эксперты из Азербайджана, так и России, Турции и ряда других стран.

Выступивший на конференции профессор турецкого университета Балыкесир Сабахаддин Шимшир отметил, что "в Турции с большим интересом и трепетом cледили за становлением Азербайджанской Демократической Республики".

"Ее существование имело огромное значение для всего тюркского мира", добавил он.

В свою очередь профессор Манчестерского университета Денис Волков заявил, что Азербайджан в начале XX-го века обладал сильным геополитическим влиянием. По его словам, это было обусловлено географическим расположением между двумя силами в регионе- Россией и Ираном. "Став независимым от Российской Империи, Азербайджан превратился в эпицентр событий, тем самым имея сильное геополитическое влияние на процессы в регионе",- отметил Волков.

Участники конференции обсуждают роль и место Азербайджана в региональных процессах в начале XX века, становление первой на мусульманском Востоке демократической Республики и наследие, которое она оставила будущим поколениям.