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Профессор: Традиционные модели образования требуют пересмотра

Профессор: Традиционные модели образования требуют пересмотра За последние два года мир столкнулся с серьезными вызовами для системы образования.
Внешняя политика
1 июля 2025 г. 12:50
Профессор: Традиционные модели образования требуют пересмотра

За последние два года мир столкнулся с серьезными вызовами для системы образования.

Как сообщает корреспондент Report из Агдама, об этом заявил президент Института образования Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Турции профессор Мехмет Акиф Киреччи в ходе панельной дискуссии на Молодежном форуме ОЭС.

По его словам, современные реалии требуют ускорения преобразований.

"Социальные сети и искусственный интеллект призывают нас к пересмотру традиционных образовательных моделей. Эти инструменты открывают новые возможности для вовлечения молодежи в процесс обучения. Мы должны помогать раскрывать потенциал самых талантливых молодых людей. Будущее невозможно без качественного образования", - подчеркнул Киреччи.

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Версия на азербайджанском языке İnstitut rəhbəri: Sosial şəbəkələr və süni intellekt ənənəvi təhsil modellərinin dəyişməsinə çağırışdır

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