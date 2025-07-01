Профессор: Традиционные модели образования требуют пересмотра

За последние два года мир столкнулся с серьезными вызовами для системы образования.

За последние два года мир столкнулся с серьезными вызовами для системы образования.

Как сообщает корреспондент Report из Агдама, об этом заявил президент Института образования Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Турции профессор Мехмет Акиф Киреччи в ходе панельной дискуссии на Молодежном форуме ОЭС.

По его словам, современные реалии требуют ускорения преобразований.

"Социальные сети и искусственный интеллект призывают нас к пересмотру традиционных образовательных моделей. Эти инструменты открывают новые возможности для вовлечения молодежи в процесс обучения. Мы должны помогать раскрывать потенциал самых талантливых молодых людей. Будущее невозможно без качественного образования", - подчеркнул Киреччи.