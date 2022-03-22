Профессор: Развитие отношений с США служит реализации мирного процесса на Южном Кавказе

Развитие связей с США повышает имидж Азербайджана на международной арене, а также служит реализации мирного процесса на Южном Кавказе.

Развитие связей с США повышает имидж Азербайджана на международной арене, а также служит реализации мирного процесса на Южном Кавказе.

Об этом Report сообщил профессор, доктор политических наук Сабир Мамедли.

"Повышение внимания США к Азербайджану не случайно. Этому есть несколько причин. На фоне продолжающейся войны между Россией и Украиной в Европе сложилась достаточно напряженная ситуация. Особенно это проявляется в сложностях, связанных с запасами природного газа. США и страны Европы хотят, чтобы Азербайджан помог им с поставками природного газа. Ряд государств уже обратились к нам по данному вопросу. Официальный Вашингтон также демонстрирует свою поддержку этому процессу. В то же время Азербайджан оказывает Украине в войне необходимую поддержку как на государственном, так и на общественном уровне. Конечно, и это не остается незамеченным США", - отметил С.Мамедли.

По мнению профессора, новый этап отношений сулит дивиденды официальному Баку: "Безусловно, эти контакты, в том числе обмен письмами, являются хорошим шансом для того, чтобы довести до сведения США региональные проблемы. США обладают существенными возможностями влияния на Армению. В Армении около 2 500 дипломатических представителей США. Они в свое время поддержали революцию, совершенную Пашиняном, затем начали оказывать влияние на общественное мнение. В этом смысле Вашингтон обладает достаточным влиянием, чтобы усадить Ереван за стол переговоров. Как вы знаете, Азербайджан обратился к противоположной стороне с окончательным мирным соглашением. Мероприятие в Шуше, проведенное с участием ООН, также имело особое значение. Потому что Вашингтон обладает достаточным влиянием на эту структуру. В этом отношении развитие связей с США повышает имидж Азербайджана на международной арене, а также служит реализации мирного процесса на Южном Кавказе”.