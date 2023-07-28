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Профессор: Представленная на IDEF-23 продукция – лучший ответ желающим создать хаос на Кавказе

Профессор: Представленная на IDEF-23 продукция – лучший ответ желающим создать хаос на Кавказе Силам, не желающим мира в Кавказском регионе, следует внимательно изучить представленную на выставке продукцию, произведенную как Турцией и Азербайджаном, так и другими тюркскими государствами.
Внешняя политика
28 июля 2023 г. 17:28
Профессор: Представленная на IDEF-23 продукция – лучший ответ желающим создать хаос на Кавказе

Силам, не желающим мира в Кавказском регионе, следует внимательно изучить представленную на выставке продукцию, произведенную как Турцией и Азербайджаном, так и другими тюркскими государствами.

Об этом сообщил турецкому бюро Report, член Совета безопасности и внешней политики при президенте Турции, профессор Университета Йедитепе Месут Хакки Чашын, посетивший стенд Азербайджана на 16-й Международной выставке оборонной промышленности IDEF-23 в Стамбуле.

Профессор подчеркнул, что данная продукция является лучшим ответом для тех, кто хочет создать хаос на Кавказе.

По его словам, представленные на выставке самолеты, системы вооружения и другие боеприпасы, произведенные Вооруженными силами Турции, заслуживают большого доверия: "Наши азербайджанские братья очень довольны ими. Другие страны также с уверенностью покупают эти продукты. Как сказал наш президент Реджеп Тайип Эрдоган, Турция поставила цель экспортировать товары в области оборонной промышленности на 6 млрд долларов в этом году”.

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Версия на азербайджанском языке Professor: “Azərbaycanla Türkiyənin sarsılmaz birliyi Qafqazda nifaq yaratmaq istəyənləri yerində oturdur”

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