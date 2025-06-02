Профессор: Победа в Карабахе сблизила тюркские государства

Профессор: Победа в Карабахе сблизила тюркские государства и усилила роль Турции в регионе

Победа в Карабахе сблизила тюркские государства и усилила роль Турции в регионе.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Института Ближнего Востока и Центральной Азии при Фонде исследований экономической политики Турции, профессор Хильми Демир в ходе круглого стола на тему "Угрозы и возможности, создаваемые новыми геополитическими реалиями для турецко-азербайджанских отношений".

Он отметил, что победа в Карабахе ознаменовала собой новый этап в вопросах использования природных ресурсов и транспортных коридоров.

"Сегодня уже всем ясно, что оценивать Центральную Азию только через призму пяти существующих государств - это неверный подход. Победа в Карабахе ускорила переход политики Турции в отношении Центральной Азии от слов к делу. Эта победа еще больше сблизила тюркские государства. Турция же стала ведущим игроком в регионе, особенно в сфере оборонной промышленности", - заявил Демир.

Однако, добавил он, существенный рост влияния Турции в регионе в результате победы в Карабахе вызывает серьезную обеспокоенность некоторых сил: "С этой точки зрения, в ближайшем будущем регион может превратиться в арену борьбы за влияние. В настоящее время внимание к Каспийскому бассейну значительно возросло".