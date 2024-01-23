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Профессор из Венгрии: Брюссель часто позволяет себе вмешиваться во внутренние дела других

Профессор из Венгрии: Брюссель часто позволяет себе вмешиваться во внутренние дела других Брюссель постоянно вмешивается во внутренние дела третьих государств.
Внешняя политика
23 января 2024 г. 15:51

Брюссель постоянно вмешивается во внутренние дела других государств, причем это относится как к членам ЕС, так и странам за его пределами, даже не планирующими войти в состав Евросоюза.

Об этом Report сообщил старший научный сотрудник Венгерского института международных отношений, профессор Ваша Лазло (Vasa László).

В случае со странами ЕС брюссельская администрация вмешивается в вопросы, относящиеся к исключительно национальной компетенции.

"В отношении третьих стран критика регулярно высказывается даже в том случае, если эти страны не собираются становиться членами ЕС, а лишь поддерживают с ним партнерские и коммерческие отношения. Однако все это обычно проявляется только на политическом уровне, поскольку западноевропейские компании предпочитают инвестировать и вести бизнес в странах, даже если они являются объектом критики на международной арене", – сказал В.Лазло.

Он отметил, что постоянная критика внутренней политики третьих стран может не быть объективной, поскольку среди стран-участниц ЕС также можно найти немало противоречий, в частности и по вопросам судебной системы.

По мнению профессора, такой подход не всегда верен, прежде всего Европейский союз должен получать точную информацию, чтобы иметь возможность судить. "Во многих случаях лидеры ЕС судят и критикуют на основании информации, которая неточна и, по сути, вообще не соответствует действительности", - отметил он.

Что касается Франции, она однозначно не подходит на роль посредника по мирным переговорам между Азербайджаном и Арменией, поскольку Париж, очевидно, является сторонником Армении не только в Европе, но и во всем мире. А значит он не может быть беспристрастным и объективным, подытожил он.

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