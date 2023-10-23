Профессор из Турции назвал победу Азербайджана в Карабахе ключевой для тюркского мира

Победа, завоеванная Азербайджаном в Карабахе, стала ключевой для всего тюркского мира.

Победа, завоеванная Азербайджаном в Карабахе, стала ключевой для всего тюркского мира.

Как сообщает анкарское бюро Report , об этом заявил декан военного факультета Национального университета обороны Турции, профессор Ибрагим Этем Атнур, выступая на конференции, приуроченной к 100-летию Турецкой Республики.

По его словам, отношения Турции с Азербайджаном следует рассматривать в особом ключе, поскольку союз этих двух братских государств крайне положительно влияет на общее развитие отношений между странами тюркского мира.

"После победы в Карабахе в прошлом году был создан Транскаспийский транспортный коридор Турция-Азербайджан-Узбекистан или в качестве другого примера можно привести расширение сотрудничества между Азербайджаном и Туркменистаном как в транспортной сфере, так и в экспорте газа. Разумеется, важная поддержка Азербайджана Турцией как в подготовке военных кадров, так и в других областях, вызвала оживление в тюркских странах Центральной Азии.

Именно после победы в Карабахе Тюркский совет был преобразован в более сильный альянс под названием Организация тюркских государств. Сейчас мы обучаем в турецких военных училищах студентов из Казахстана и Кыргызстана, в этом направлении инициативу проявляет и Узбекистан. Кроме того, Туркменистан, Узбекистан и Казахстан уже начали использовать оружие турецкого производства. Все это в какой-то мере поднимает наши отношения на уровень союзничества", - сказал Этем Атнур.