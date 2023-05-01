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Профессор Университета Билькент: Успешная политика Эрдогана делает необходимым его дальнейшее президентство

Профессор Университета Билькент: Успешная политика Эрдогана делает необходимым его дальнейшее президентство "Президент Реджеп Тайип Эрдоган сделал многое для Турции за более чем 20 лет. Это является гарантом того, что он и в будущем добьется поставленных целей при руководством страной. Его управленческий опыт, успешная внутренняя и внешняя политика делают необх
Внешняя политика
1 мая 2023 г. 13:02
Профессор Университета Билькент: Успешная политика Эрдогана делает необходимым его дальнейшее президентство

Президент Реджеп Тайип Эрдоган сделал многое для Турции за более чем 20 лет. Это является гарантом того, что он и в будущем добьется поставленных целей в руководстве страной. Его управленческий опыт, успешная внутренняя и внешняя политика делают необходимым, чтобы он руководил страной и в дальнейшем.

Об этом анкарскому бюро Report сказал профессор Билькентского университета имени Ихсана Дограмачи Амрулла Мамедов.

Профессор подчеркнул, что был свидетелем успешного развития страны в области оборонной промышленности, так как много лет работал в ASELSAN и Министерстве национальной обороны Турции.

"Если посмотреть в ретроспективе, то в 1990-1991 годах возможности турецких Вооруженных Сил в области снабжения, логистики и боеприпасов составляли около 15%. По данным на середину 2022 года, этот показатель составлял 78%", - сказал он.

В 1992 году Турция, не имевшая возможности предоставить Азербайджану один или два вертолета для эвакуации раненых из Карабаха, в 2020 году держала на военном аэродроме в Гяндже 10 самолетов F-16, которые она отправила на учения накануне Второй Карабахской войны. "Один только этот факт является показателем того, насколько развились турецко-азербайджанские отношения и турецкая оборонная промышленность", - добавил профессор.

Напомнив о том, что разрушительное землетрясение, произошедшее 6 февраля, за 3 месяца до президентских и парламентских выборов, которые должны состояться 14 мая этого года, нанесло Турции ущерб в 108 млрд долларов, профессор сказал, что катастрофа будет иметь свое влияние на выборы: "Однако президент Эрдоган нашел пути выхода из этих трудностей. Все это - результат управленческого таланта. Представьте себе, что с 1950 по 2001 год прямые иностранные инвестиции в Турцию для строительства заводов и других объектов составили около 55 млрд. За последние 20 лет эта цифра составила около 220 млрд. Это говорит о том, что за последние 20 лет иностранные инвесторы поверили в развитие и экономику Турции и вложили средства в эту страну. И можно привести массу таких примеров".

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Версия на азербайджанском языке Bilkent Universitetinin professoru: “Ərdoğanın uğurlu siyasəti bu ölkəyə yenə də rəhbərlik etməsinə zərurət yaradır”

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