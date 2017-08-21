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    Проект резолюции "Положение на оккупированных территориях Азербайджана" включен в повестку 72-ой сессии Генассамблеи ООН

    Обнародованы программа и повестка очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН

    Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Проекты резолюций "Положение на оккупированных территориях Азербайджана" и "Затянувшиеся конфликты на пространстве ГУАМ и их последствия для международного мира, безопасности и развития" включены в предварительную повестку 72-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Как сообщает Report, проекты резолюции включены в повестку предстоящей сессии под пунктами 40 и 36 соответственно, поскольку не были обсуждены в ходе завершившейся 71-ой сессии Генассамблеи ООН.

    Всего в повестку нынешней сессии включен 171 пункт, в том числе касающихся таких вопросов, как мир и безопасность, развитие Африки, разоружение, контроль над распространением наркотиков, борьба с международным терроризмом и др.

    Официальное открытие 72-ой сессии Генассамблеи ООН состоится в Нью-Йорке 12 сентября. Традиционные общие прения состоятся с 19 по 25 сентября. 

    Напомним, сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта планируют провести встречи с главами МИД Азербайджана и Армении в ходе открытия сессии Генассамблеи в Нью-Йорке.

    Генеральная Ассамблея ООН является главным совещательным органом ООН. В нее входят представители всех государств-членов, каждое из которых имеет один голос. Решения по важным вопросам, таким как вопросы мира и безопасности или прием новых членов, требуют большинства в две трети голосов. Решения по другим вопросам принимаются простым большинством. Ежегодно в период с сентября по декабрь ведется интенсивная работа сессии Ассамблеи, которая затем проводит свои заседания по мере необходимости. 

    Напомним, ранее председателем предстоящей сессии Генассамблеи ООН без голосования единодушно был избран  словацкий политик и дипломат Мирослав Лайчак, который выделил шесть приоритетных направлений своей деятельности в ходе 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН: предотвращение конфликтов, миграция, защита прав человека, устойчивое развитие, изменение климата и обеспечение равенства. 

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