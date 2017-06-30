Проект документа cаммита "Восточного партнерства" будет готов в сентябре

Стамбул. 30 июня. REPORT.AZ/ "Уже идут обсуждения, какие вопросы затронет Азербайджан на саммите Восточного партнерства, который состоится в ноябре в Брюсселе".

Об этом турецкому бюро Report заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев.

Он напомнил, что в июне подобная встреча состоялась в Люксембурге и отметил, что там были озвучены беспокоящие и Евросоюз и членов Восточного партнерства вопросы, уже в связи с этим идут подготовительные работы: "Они дали слово, что в сентябре документ саммита будет готов и будет рассмотрел и странами-членами и странами Восточного партнерства".

По словам замминистра, на предыдущем саммите в Риге три страны с конфликтами были поддержаны, а Азербайджан опять остался в стороне: "В конце практически создалась ситуация для принятия того документа. Азербайджан не примкнул к этому. После они нашли такой выход, чтобы наша позиция была добавлена одним документом, заявлением. Полагаю, сегодня эта ситуация не повторится".

М.Мамедгулиев добавил, что сегодня в регионе имеется четыре конфликта и все идут по одинаковому сценарию: "Нашей позицией будет то, чтобы к Азербайджану относились так же, как и к Молдове, Грузии и Украине. Мы не хотим, чтобы они вместо нас вели переговоры. Для этого есть Минская группа ОБСЕ, они и должны этим заниматься".

"Евросоюз должен в этом вопросе высказать такую позицию, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован по принципу территориальной целостности, в рамках международно признанных границ и подобных принципов. До сих пор такой шаг не предпринимался. На саммите обсудят и другие вопросы. У нас есть хорошее сотрудничество в энергетической сфере и думаю, это тоже должно отразиться в документе саммита. Кроме того, большие работы должны проводиться в транспортной сфере, вопросах виз. Естественно, у них имеется большой интерес к энергетическому вопросу. Но и транспорт должен быть на повестке. В июле в Баку состоится заседание комитета по визовым вопросам. Если заседание даст положительный результат, эти два проекта можно претворить в жизнь. В это время, возможно, этот вопрос там поднимут и внесут в документ, с Азербайджаном начнется диалог на эту тему. В нашей повестке будет много вопросов такого рода, мы проведем обсуждения по ним и проинформируем общественность", - отметил замминистра.