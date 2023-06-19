Проект азербайджанского эксперта принят антикоррупционным органом Совета Европы

Проект азербайджанского эксперта, начальника отдела неуголовного производства Генеральной прокуратуры Эльнура Мусаева принят антикоррупционным органом Совета Европы.
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Проекты рекомендаций, подготовленные азербайджанским экспертом Эльнуром Мусаевым на предмет обеспечения прозрачности в деятельности высших должностных лиц органов исполнительной власти и полиции, предотвращения коррупции в Румынии и Северной Македонии, были вынесены на пленарное заседание в составе проекта общего отчета, и приняты после обсуждений.
Вместе с тем, Э.Насибов выступил с подробным докладом о проделанной за последнее время работе в сфере борьбы с коррупцией в Азербайджане, в том числе о состоянии выполнения рекомендаций ГРЕКО на предыдущих этапах.