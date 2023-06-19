Проект азербайджанского эксперта принят антикоррупционным органом Совета Европы

Проект азербайджанского эксперта, начальника отдела неуголовного производства Генеральной прокуратуры Эльнура Мусаева принят антикоррупционным органом Совета Европы.

Проект азербайджанского эксперта, начальника отдела неуголовного производства Генеральной прокуратуры Эльнура Мусаева принят антикоррупционным органом Совета Европы.

Как передает Report , на заседании специализированного органа Совета Европы в области надлежащего управления и противодействия коррупции Группы государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО) приняла участие азербайджанская делегация в составе заведующего отделом неуголовного производства Генеральной прокуратуры Эльнура Мусаева и сотрудника отдела по работе с правоохранительными органами Администрации президента Азербайджанской Республики Эмин Насибов.

Проекты рекомендаций, подготовленные азербайджанским экспертом Эльнуром Мусаевым на предмет обеспечения прозрачности в деятельности высших должностных лиц органов исполнительной власти и полиции, предотвращения коррупции в Румынии и Северной Македонии, были вынесены на пленарное заседание в составе проекта общего отчета, и приняты после обсуждений.

Вместе с тем, Э.Насибов выступил с подробным докладом о проделанной за последнее время работе в сфере борьбы с коррупцией в Азербайджане, в том числе о состоянии выполнения рекомендаций ГРЕКО на предыдущих этапах.