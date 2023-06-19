О нас

Проект азербайджанского эксперта принят антикоррупционным органом Совета Европы

Проект азербайджанского эксперта принят антикоррупционным органом Совета Европы Проект азербайджанского эксперта, начальника отдела неуголовного производства Генеральной прокуратуры Эльнура Мусаева принят антикоррупционным органом Совета Европы.
Внешняя политика
19 июня 2023 г. 23:49
Проект азербайджанского эксперта принят антикоррупционным органом Совета Европы

Проект азербайджанского эксперта, начальника отдела неуголовного производства Генеральной прокуратуры Эльнура Мусаева принят антикоррупционным органом Совета Европы.

Как передает Report, на заседании специализированного органа Совета Европы в области надлежащего управления и противодействия коррупции Группы государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО) приняла участие азербайджанская делегация в составе заведующего отделом неуголовного производства Генеральной прокуратуры Эльнура Мусаева и сотрудника отдела по работе с правоохранительными органами Администрации президента Азербайджанской Республики Эмин Насибов.

Проекты рекомендаций, подготовленные азербайджанским экспертом Эльнуром Мусаевым на предмет обеспечения прозрачности в деятельности высших должностных лиц органов исполнительной власти и полиции, предотвращения коррупции в Румынии и Северной Македонии, были вынесены на пленарное заседание в составе проекта общего отчета, и приняты после обсуждений.

Вместе с тем, Э.Насибов выступил с подробным докладом о проделанной за последнее время работе в сфере борьбы с коррупцией в Азербайджане, в том числе о состоянии выполнения рекомендаций ГРЕКО на предыдущих этапах.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan eskpertinin layihəsi Avropa Şurasının antikorrupsiya qurumunda qəbul edilib

Другие новости из категории

Премьер-министр Пакистана выразил особую признательность Азербайджану
ФотоПремьер-министр Пакистана выразил особую признательность Азербайджану
19 июня 2023 г. 23:17
Азербайджан и Грузия провели межмидовские политконсультации
ФотоАзербайджан и Грузия провели межмидовские политконсультации
19 июня 2023 г. 22:41
МИД: Армения, нарушая международное право, не предоставляет Азербайджану точные карты минных полей
МИД: Армения, нарушая международное право, не предоставляет Азербайджану точные карты минных полей
19 июня 2023 г. 21:58
Владанка Андреева: Будет разработана новая дорожная карта по решению проблем беженцев
Владанка Андреева: Будет разработана новая дорожная карта по решению проблем беженцев
19 июня 2023 г. 19:34
Вусал Гусейнов: В настоящее время число беженцев в мире превысило 110 млн человек
Вусал Гусейнов: В настоящее время число беженцев в мире превысило 110 млн человек
19 июня 2023 г. 19:18
Генсек: Совет Европы готов сделать все возможное для возобновления переговоров между Азербайджаном и Арменией
Генсек: Совет Европы готов сделать все возможное для возобновления переговоров между Азербайджаном и Арменией
19 июня 2023 г. 19:06
В Страсбурге началась летняя сессия ПАСЕ
В Страсбурге началась летняя сессия ПАСЕ
19 июня 2023 г. 17:08
Сахиба Гафарова находится с официальным визитом в Австрии
Сахиба Гафарова находится с официальным визитом в Австрии
19 июня 2023 г. 16:47
Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря ОПЕК
Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря ОПЕК
19 июня 2023 г. 13:14
Коллегия адвокатов Азербайджана принята полноправным членом Европейской федерации коллегий адвокатов
Коллегия адвокатов Азербайджана принята полноправным членом Европейской федерации коллегий адвокатов
19 июня 2023 г. 11:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi