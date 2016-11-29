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    Продолжается официальный визит Лукашенко в Азербайджан

    Лукашенко встретится с премьер-министром страны Артуром Раси-заде

    Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 ноября продолжает официальный визит в Азербайджан.

    Как сообщает Report со ссылкой на БЕЛТА, планируется, что сегодня глава государства примет участие в церемонии возложения венка к могиле общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения в Баку, а также возложит венок к монументу на Аллее Шехидов.

    Программой визита также предусмотрена встреча Александра Лукашенко с премьер-министром страны Артуром Раси-заде.

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