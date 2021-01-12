О нас
Report Georgia
Аудио новости

Срок действия паспортов граждан Азербайджана в России продлен

Срок действия паспортов граждан Азербайджана в России продлен В связи с распространением коронавирусной инфекции паспорта граждан Азербайджана, находящихся за границей, срок действия которых закончился начиная с 01 января 2020 года и позже этого срока, будут автоматически продлены и считаться действительными до 01 и
Внешняя политика
12 января 2021 г. 20:34
Срок действия паспортов граждан Азербайджана в России продлен

В связи с распространением коронавирусной инфекции паспорта граждан Азербайджана, находящихся за границей, срок действия которых закончился начиная с 01 января 2020 года и позже этого срока, будут автоматически продлены и считаться действительными до 01 июля 2021 года.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявили в посольстве Азербайджанской Республики в Российской Федерации.

Как говорится в сообщении на сайте посольства, это делается для того, "чтобы граждане Азербайджана не попадали в положение нелегальных мигрантов и могли продолжать трудовую деятельность, регулируя ее в юридической плоскости".

"При возвращении на Родину данные категории граждан должны будут обратиться в соответствующие дипломатические представительства нашей страны с целью оформления свидетельства на возвращение в Азербайджанскую Республику", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rusiyadakı Azərbaycan vətəndaşlarının pasportlarının müddəti uzadılıb

Новости партнеров

Другие новости из категории

Парламенту Франции представлен проект резолюции по Азербайджану
Парламенту Франции представлен проект резолюции по Азербайджану
12 января 2021 г. 20:14
Президент Ильхам Алиев поздравил Нурсултана Назарбаева
Президент Ильхам Алиев поздравил Нурсултана Назарбаева
12 января 2021 г. 19:24
МИД Пакистана назвал темы для обсуждения с азербайджанской стороной
МИД Пакистана назвал темы для обсуждения с азербайджанской стороной
12 января 2021 г. 17:10
Jamestown Foundation: Окончание карабахской войны открыло новые возможности для региона
Jamestown Foundation: Окончание карабахской войны открыло новые возможности для региона
12 января 2021 г. 13:11
Из Грузии эвакуируют еще 250 граждан Азербайджана
Из Грузии эвакуируют еще 250 граждан Азербайджана
12 января 2021 г. 10:36
Президент: Разблокирование транспортных коммуникаций может придать очень большой динамизм развитию региона
Президент: Разблокирование транспортных коммуникаций может придать очень большой динамизм развитию региона
11 января 2021 г. 22:58
Состоялась двусторонняя встреча Президентов Азербайджана и России
Состоялась двусторонняя встреча Президентов Азербайджана и России
11 января 2021 г. 22:31
Пашинян: Заявление, которое мы сегодня подписали, действительно, очень важное
Пашинян: Заявление, которое мы сегодня подписали, действительно, очень важное
11 января 2021 г. 22:12
Рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Россию завершился
Рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Россию завершился
11 января 2021 г. 21:51
Президенты Азербайджана и России и премьер-министр Армении выступили с заявлением для печати
Президенты Азербайджана и России и премьер-министр Армении выступили с заявлением для печати
11 января 2021 г. 21:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi