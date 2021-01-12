Срок действия паспортов граждан Азербайджана в России продлен

В связи с распространением коронавирусной инфекции паспорта граждан Азербайджана, находящихся за границей, срок действия которых закончился начиная с 01 января 2020 года и позже этого срока, будут автоматически продлены и считаться действительными до 01 и

В связи с распространением коронавирусной инфекции паспорта граждан Азербайджана, находящихся за границей, срок действия которых закончился начиная с 01 января 2020 года и позже этого срока, будут автоматически продлены и считаться действительными до 01 июля 2021 года.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявили в посольстве Азербайджанской Республики в Российской Федерации.

Как говорится в сообщении на сайте посольства, это делается для того, "чтобы граждане Азербайджана не попадали в положение нелегальных мигрантов и могли продолжать трудовую деятельность, регулируя ее в юридической плоскости".

"При возвращении на Родину данные категории граждан должны будут обратиться в соответствующие дипломатические представительства нашей страны с целью оформления свидетельства на возвращение в Азербайджанскую Республику", - говорится в сообщении.