Брайза: Продление председательства Азербайджана в Движении Неприсоединения очень престижно

Продление председательства Азербайджана в Движении Неприсоединения (ДН) очень престижно, и это дает стране доступ к партнерству со всеми членами второй по величине международной организацией после ООН.

Продление председательства Азербайджана в Движении Неприсоединения (ДН) очень престижно, и это дает стране доступ к партнерству со всеми членами второй по величине международной организацией после ООН.

Об этом Report заявил старший научный сотрудник Атлантического совета США, международный эксперт Мэтью Брайза.

В этом году государства-члены Движения единогласно приняли решение о продлении срока председательства Азербайджана еще на год – до конца 2023 года.

Брайза также отметил, что в своем выступлении на мероприятии высокого уровня, посвященного 60-летию Движения неприсоединения президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал об основных основополагающих принципах данной организации, которыми являются: уважение территориальной целостности государств, неприменение силы и невмешательство во внутренние дела государств-членов.

По его словам, в частности, президент подчеркнул, насколько важна территориальная целостность и как международное сообщество годами следует двойным стандартам, ничего не делая для обеспечения выполнения четырех резолюций Совета Безопасности ООН, призывающих к восстановлению территориальной целостности Азербайджана.