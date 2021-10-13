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Брайза: Продление председательства Азербайджана в Движении Неприсоединения очень престижно

Брайза: Продление председательства Азербайджана в Движении Неприсоединения очень престижно Продление председательства Азербайджана в Движении Неприсоединения (ДН) очень престижно, и это дает стране доступ к партнерству со всеми членами второй по величине международной организацией после ООН.
Внешняя политика
13 октября 2021 г. 15:27
Брайза: Продление председательства Азербайджана в Движении Неприсоединения очень престижно
Мэтью Брайза

Продление председательства Азербайджана в Движении Неприсоединения (ДН) очень престижно, и это дает стране доступ к партнерству со всеми членами второй по величине международной организацией после ООН.

Об этом Report заявил старший научный сотрудник Атлантического совета США, международный эксперт Мэтью Брайза.

В этом году государства-члены Движения единогласно приняли решение о продлении срока председательства Азербайджана еще на год – до конца 2023 года. 

Брайза также отметил, что в своем выступлении на мероприятии высокого уровня, посвященного 60-летию Движения неприсоединения президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал об основных основополагающих принципах данной организации, которыми являются: уважение территориальной целостности государств, неприменение силы и невмешательство во внутренние дела государств-членов.

По его словам, в частности, президент подчеркнул, насколько важна территориальная целостность и как международное сообщество годами следует двойным стандартам, ничего не делая для обеспечения выполнения четырех резолюций Совета Безопасности ООН, призывающих к восстановлению территориальной целостности Азербайджана.

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Версия на английском языке Bryza: Extension of Azerbaijan’s chairmanship at NAM very prestigious

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