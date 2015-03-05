Процесс демаркации границы Азербайджана и России на местности планируется начать в 2016 году

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Процесс демаркации границы Азербайджана и России непосредственно на местности планируется начать в будущем году.

Об этом заявил Report спецпредставитель президента России по делимитации и демаркации границ с государствами-участниками СНГ, посол по особым поручениям МИД РФ Игорь Братчиков.

Он отметил, что в данный момент стороны продолжают встречи по данному вопросу и работу над документами, и непосредственно процесс демаркации на местности ожидается начать к следующему году.

"В этом вопросе нет никаких проблем, процесс требует времени, но все идет по плану. Мы пока не выезжали на местность, сейчас идет разработка документов. Скорее всего это произойдет в конце нынешнего либо начале будущего года", - заявил И. Братчиков.

И. Братчиков отметил, что встречи по вопросу демаркации азербайджано-российской границы происходят периодически, очередная - ожидается в первом полугодии 2015 года.

Спецпредставитель подчеркнул, что сам процесс требует определенного времени: "Наши границы проходят по горам, а процесс демаркации по горам протекает сложнее, он занимает больше времени. Не берусь сказать, как много времени на это потребуется, но затяжек не будет ни с одной, ни с другой стороны".