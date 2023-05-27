"Призываем международное сообщество поддержать гуманитарные усилия Азербайджана по разминированию" - ДЕКЛАРАЦИЯ

Призываем международное сообщество поддержать гуманитарные усилия Азербайджана по разминированию.

Призываем международное сообщество поддержать гуманитарные усилия Азербайджана по разминированию.

Как сообщает Report, об этом говорится в итоговой Декларации второй Международной конференции "Противоминная деятельность - путь к достижению Целей устойчивого развития", организованной Агентством по разминированию Азербайджана (ANAMA) и Организацией объединенных наций (ООН) 24-26 мая в Агдаме и Баку.

Представляем полный текст декларации:

"Более 60-и стран по прошествии многих лет по-прежнему загрязнены минами и взрывоопасными пережитками войны (ВПВ), которые угрожают безопасности, здоровью, благополучию, жизням и средствам к существованию поколений людей. В большей степени страдают наиболее уязвимые группы населения, в том числе женщины и дети.

Для пострадавших стран и сообществ воздействие мин и ВПВ является препятствием для достижения Повестки устойчивого развития на период до 2030 года и Целей устойчивого развития (ЦУР) на глобальном и национальном уровнях.

Чтобы ускорить продвижение к миру, свободному от мин, мы, участники второй Международной конференции "Противоминная деятельность - путь к достижению ЦУР", согласны предпринять смелые шаги для продвижения глобальной противоминной деятельности, в частности:

Признавая, что гуманитарная деятельность по разминированию является одной из предпосылок устойчивого развития в странах, пострадавших от мин, прогресса в достижении ЦУР, ускорения мирных процессов и сохранения мира;

Разделяя принципы и ценности существующих международно-правовых инструментов, которые регулируют или запрещают применение мин, кассетных боеприпасов и других ВПВ, призывая при этом всех предпринять шаги к официальному присоединению к этим документам, включая Конвенцию о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении ("Оттавская конвенция") и Конвенцию по кассетным боеприпасам ("Конвенция Осло");

Напоминая о человеческих жертвах мин и ВПВ, которые несоразмерно сказываются на наиболее уязвимых, включая женщин и детей;

Подчеркивая важность включения гуманитарной деятельности по разминированию в национальные планы развития в странах, затронутых минами, в качестве одного из ключевых приоритетов социально-экономического развития и выделения достаточных ресурсов, в том числе для укрепления национального потенциала гуманитарной деятельности по разминированию;

Признавая важную роль гражданского общества, частного сектора, средств массовой информации, учебных заведений и других заинтересованных сторон в гуманитарной деятельности по разминированию под руководством национальных правительств;

Содействуя эффективному использованию технологий и инноваций для гуманитарной деятельности по разминированию;

Подтверждая приверженность по укреплению глобального партнерства и сотрудничества в поддержку национальных усилий и в качестве демонстрации глобальной солидарности, направленной на построение мира, свободного от мин;

Высоко оценивая инициативы ряда государств, столкнувшихся с минной проблемой, по принятию национальных Целей устойчивого развития по гуманитарным действиям, связанным с разминированием, и призываем включить новые глобальные ЦУР по гуманитарным действиям по разминированию.

Мы также призываем придать новый глобальный импульс для мира, свободного от мин, положить конец угрозе мин и ВПВ, поддержать сообщества в их восстановлении и помочь людям вернуться и восстановить свою жизнь в условиях безопасности и защищенности путем присоединения и полного осуществления существующих международных инструментов, укреплением существующих партнерских отношений и созданием новых платформ для сотрудничества.

Мы выражаем благодарность правительству Азербайджанской Республики за ценную возможность обсудить гуманитарную деятельность по разминированию и ЦУР, а также за их щедрую поддержку и за радушное гостеприимство. Мы также выражаем нашу солидарность с Азербайджаном, а также со всеми странами, пострадавшими от мин, в решении их минной проблемы и призываем международное сообщество поддержать гуманитарные усилия Азербайджана по разминированию".