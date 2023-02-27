Призыв "Справедливость для Ходжалы" в столицах Колумбии и Перу

В рамках международной информационной кампании "Справедливость для Ходжалы" установлены большие и средние билборды на центральных улицах Колумбии и Перу соответственно в Боготе и Лиме, в связи с 31-летием Ходжалинского геноцида.

В рамках международной информационной кампании "Справедливость для Ходжалы" установлены большие и средние билборды на центральных улицах Колумбии и Перу соответственно в Боготе и Лиме, в связи с 31-летием Ходжалинского геноцида.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Мексике.

На табличках изображен монумент, воздвигнутый в память о жертвах Ходжалинского геноцида, лозунги "31 год Ходжалинскому геноциду", "Мы помним" и официальный сайт кампании "Справедливость Ходжалы".

Жители этих городов могут в течение недели получить подробную информацию о геноциде, посетив официальный сайт кампании "Справедливость для Ходжалы" через QR-код на щитах.