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Призыв "Справедливость для Ходжалы" в столицах Колумбии и Перу

Призыв "Справедливость для Ходжалы" в столицах Колумбии и Перу В рамках международной информационной кампании "Справедливость для Ходжалы" установлены большие и средние билборды на центральных улицах Колумбии и Перу соответственно в Боготе и Лиме, в связи с 31-летием Ходжалинского геноцида.
Внешняя политика
27 февраля 2023 г. 07:39
Призыв Справедливость для Ходжалы в столицах Колумбии и Перу

В рамках международной информационной кампании "Справедливость для Ходжалы" установлены большие и средние билборды на центральных улицах Колумбии и Перу соответственно в Боготе и Лиме, в связи с 31-летием Ходжалинского геноцида.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Мексике.

На табличках изображен монумент, воздвигнутый в память о жертвах Ходжалинского геноцида, лозунги "31 год Ходжалинскому геноциду", "Мы помним" и официальный сайт кампании "Справедливость Ходжалы".

Жители этих городов могут в течение недели получить подробную информацию о геноциде, посетив официальный сайт кампании "Справедливость для Ходжалы" через QR-код на щитах.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBoqota və Limanın mərkəzi küçələrinə “Xocalıya ədalət” çağırışı əks olunan lövlələr yerləşdirilib

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