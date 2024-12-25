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Французские спецслужбы: БИГ способствует усилению движения за независимость на заморских территориях

Французские спецслужбы: БИГ способствует усилению движения за независимость на заморских территориях Глава Национального управления территориальной разведки Министерства внутренних дел Франции Бертран Шамуло, говоря о присутствии Франции в Африке, упомянул Бакинскую инициативную группу.
Внешняя политика
25 декабря 2024 г. 10:17
Французские спецслужбы: БИГ способствует усилению движения за независимость на заморских территориях

Глава Национального управления территориальной разведки Министерства внутренних дел Франции Бертран Шамуло, говоря о присутствии Франции в Африке, упомянул Бакинскую инициативную группу.

Как сообщает Report, в интервью газете Le Monde он признал, что в заморских территориях усиливается движение против колониализма.

По его словам, этому способствует поддержка иностранных акторов, таких как Бакинская инициативная группа, которая предоставляет им трибуну.

Признав слабость работы Национального управления территориальной разведки в заморских территориях, Шамуло отметил, что в условиях информационной войны такие личности, как Кеми Себа, "наносят удар по французской дипломатии".

Напомним, что Кеми Себа во время своего выступления на международной конференции "Неоколониальная политика Франции в Африке", проходившей в Баку в октябре этого года, заявил, что Азербайджан находится в числе тех, кто ведет серьезную борьбу против колонизации. После возвращения из Азербайджана французские спецслужбы задержали его, но вскоре были вынуждены отпустить.

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Версия на английском языке French intelligence acknowledges Baku Initiative Group's impact on independence movements
Версия на азербайджанском языке Fransa kəşfiyyatından etiraf: Bakı Təşəbbüs Qrupu dənizaşırı ərazilərdə müstəqillik hərəkatlarını gücləndirir

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