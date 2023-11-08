Привезенная из Карабаха земля передана главе турецкой партии в парламенте Турции

Привезенная из Карабаха земля передана главе турецкой партии в парламенте Турции

Привезенная из Карабаха коробочка с землей сегодня передана председателю турецкой "Хорошей партии" (İYİ Parti) Мерал Акшенер в Великом национальном собрании Турции.

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