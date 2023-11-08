Привезенная из Карабаха земля передана главе турецкой партии в парламенте Турции

Привезенная из Карабаха земля сегодня передана председателю турецкой "Хорошей партии" (İYİ Parti) Мерал Акшенер в Великом национальном собрании Турции.
Как сообщает анкаринское бюро Report, в турецком парламенте прошло мероприятие, посвященное 8 Ноября - Дню Победы Азербайджана.
Землю привез депутат от партии Кюршад Зорлу, недавно побывавший с визитом в Карабахе.
Коробочку с землей передали студенты-азербайджанцы Анкарского университета имени Йылдырыма Беязита Садреддин Мамедли и Анкарского университета Гудрат Самедов.