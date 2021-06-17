Притчин: Встреча между лидерами России и США лучше конфронтации и противостояния

“Сам факт встречи между лидерами России и США и переговоры на высшем уровне после целой длинной паузы и негативных трендов в отношениях всегда лучше конфронтации и противостоянии”

“Сам факт встречи между лидерами России и США и переговоры на высшем уровне после длинной паузы и негативных трендов в отношениях всегда лучше конфронтации и противостояния сторон”.

Об этом Report сказал старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений РАН, кандидат исторических наук Станислав Притчин, комментируя саммит президентов России и США, который состоялся вчера в Женеве.

Он напомнил, что обостренная напряженность в отношениях между Вашингтоном и Москвой послужила разрушению той нормативно правовой базы, которая регламентирует вопросы безопасности, а именно Договора о ракетах средней и малой дальности и Договора об открытом небе: “Все эти соглашения годами создавали архитектуру безопасности в регионе, а сейчас они фактически отсутствуют. Но при этом Россия и США все равно остаются важными игроками в этих сферах и поэтому, в любом случае, разговоры и переговоры, хоть и сложные, всегда лучше конфронтации и противостояния, которую мы наблюдали в последние несколько лет”.

Касаясь заявлений Байдена о его цели добиться “стабильных и предсказуемых отношений” с Россией, эксперт отметил, что вряд ли одна встреча может обеспечить это: “С одной стороны, российско-американские отношения разрушались на протяжении долгого периода времени, а с другой стороны никуда не делись те противоречия, которые в принципе и разрушают эти отношения – это геополитические, идеологические, правовые противоречия, то есть стороны по-разному смотрят на целый комплекс вопросов”.

Тем не менее С.Притчин отметил, что сообщения о возвращении послов – позитивный сигнал: “Это уже хороший сигнал, что стороны снижают тот уровень напряжённости, который наблюдался, и они по крайней мере возвращаются к привычным дипломатическим отношениям”.

Относительно санкций Вашингтона против Москвы эксперт отметил, что, вряд ли можно ожидать снижения санкционного давления со стороны США: “И российские высокопоставленные чиновники заявляют, что в принципе Россия к этому готова и не ожидает каких-то смягчений в отношении страны”.