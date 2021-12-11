Притчин: Формат 3+3 отвечает новым реалиям в регионе

Платформа «3+3» во многом позволит региональным и другим ключевым игрокам Южного Кавказа совместно подходить к решению важных региональных вопросов.

Платформа «3+3» во многом позволит региональным и другим ключевым игрокам Южного Кавказа совместно решать значимые для них вопросы.

Об этом Report заявил старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений РАН, кандидат исторических наук Станислав Притчин.

«Формат 3+3 как нельзя отвечает новым реалиям, возникшим в регионе после окончания Второй Карабахской войны», - отметил он, добавив, что важной частью имплементации заявления о перемирии между Азербайджаном и Арменией является восстановление транспортных коммуникаций.

«Возникает вопрос: а как координировать все эти процессы? Коммуникации, которые планируются открыть, будут касаться и Турции, и Ирана. Поэтому эта платформа как нельзя кстати», - пояснил Притчин.

При этом он отметил, что сейчас, к сожалению, обсуждения проходят без участия Грузии. Однако, если в скором времени, благодаря этой платформе, нормализуются отношения Турции с Арменией, откроются транспортные коридоры, а также будут видны другие результаты, то Грузии вряд ли захочет остаться за бортом этой платформы.