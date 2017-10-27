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    Приступил к деятельности почетный консул Азербайджана в Судане

    Эльмар Мамедъяров принял почетного консула Азербайджана в Судане Тарига Хамзу Зейналабдина

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял почетного консула Азербайджана в Судане Тарига Хамзу Зейналабдина.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел, Э.Мамедъяров поздравил Т.Х.Зейналабдина с началом деятельности в качестве почетного консула.

    На встрече обсудили вопросы расширения двусторонних экономических связей между Азербайджаном и Суданом, сотрудничество в сферах туризма, авиатранспорта и др.

    Т.Х.Зейналабдин отметил о встрече в Судане с большим интересом опыта Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана (Служба "ASAN") и заявил о важности сотрудничества в данной области.

    На встрече было отмечено, что эффективное сотрудничество с международными организациями, и в частности в рамках ООН и ОИС, способствовали развитию отношений между двумя странами.

    В этой связи была дана высокая оценка поддержке, оказанной Суданом при принятии в рамках международных организаций резолюций, осуждающих военную агрессию Армении против Азербайджана и поддерживающих территориальную целостность и суверенитет нашей страны.

    Почетный консул заявил, что в период деятельности приложит все усилия для развития всестороннего сотрудничества между двумя странами. 

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