Приступил к деятельности почетный консул Азербайджана в Судане

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял почетного консула Азербайджана в Судане Тарига Хамзу Зейналабдина.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел, Э.Мамедъяров поздравил Т.Х.Зейналабдина с началом деятельности в качестве почетного консула.

На встрече обсудили вопросы расширения двусторонних экономических связей между Азербайджаном и Суданом, сотрудничество в сферах туризма, авиатранспорта и др.

Т.Х.Зейналабдин отметил о встрече в Судане с большим интересом опыта Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана (Служба "ASAN") и заявил о важности сотрудничества в данной области.

На встрече было отмечено, что эффективное сотрудничество с международными организациями, и в частности в рамках ООН и ОИС, способствовали развитию отношений между двумя странами.

В этой связи была дана высокая оценка поддержке, оказанной Суданом при принятии в рамках международных организаций резолюций, осуждающих военную агрессию Армении против Азербайджана и поддерживающих территориальную целостность и суверенитет нашей страны.

Почетный консул заявил, что в период деятельности приложит все усилия для развития всестороннего сотрудничества между двумя странами.