    Внешняя политика
    • 19 ноября, 2025
    • 17:25
    Бердымухамедов: Формат Центральная Азия + Азербайджан усилит роль стран региона на глобальной арене

    Присоединение Азербайджана к формату консультативных встреч стран Центральной Азии, с учетом его политического авторитета, поможет повысить роль государств Центральной Азии и Азербайджана на глобальной арене как ответственных, сплоченных партнеров.

    Как передает Report, об этом говорится в письме председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

    "Для меня является предметом особой гордости и чести тот факт, что в рамках состоявшейся в августе нынешнего года в Национальной туристической зоне "Аваза" Третьей конференции ООН для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, по предложению нашей страны была организована внеочередная Консультативная встреча глав государств Центральной Азии. Именно на ней Туркменистан выдвинул предложение о том, чтобы Азербайджан присоединился к деятельности консультативных встреч в качестве полноправного члена и тем самым стал важнейшим участником этого формата, еще больше упрочив свои связи и всестороннюю интеграцию в семью братских народов. С огромной радостью констатирую, что эта инициатива была полностью поддержана президентами стран Центральной Азии в Ташкенте, став в высшей степени значимым и перспективным фактом для нашего движения вперед к совместному процветанию", - отметил Бердымухамедов.

    "Я убежден, что присоединение Азербайджана к формату консультативных встреч с учетом политического авторитета Вашей страны, ее колоссального ресурсного, промышленного, технологического потенциала, достигнутых рубежей в культурной и гуманитарной сферах станет определяющим элементом всестороннего сближения наших стран и народов, стимулом для активного участия в современных тенденциях регионального и международного развития, повышения роли и веса государств Центральной Азии и Азербайджана на глобальной арене как ответственных, сплоченных партнеров, осознающих свою достойную роль и место в мировой системе координат и готовых вместе добиваться поставленных целей", - говорится в письме.

