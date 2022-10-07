Принятое на Пражской встрече заявление - очередная победа официального Баку

Встреча в столице Чехии, Праге, между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном имела особое значение. Этот день з

Встреча в столице Чехии, Праге, между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном имела особое значение. Этот день запомнился рядом важных документов. Принятое по итогам встречи заявление следует считать очередной дипломатической победой официального Баку. На Пражской встрече Азербайджан добился своего.

Об этом в беседе с Report сказал депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов.

По его словам, работа над документом ведется уже давно: "Мы можем сказать, что Армения полностью признала территориальную целостность Азербайджана. Под руководством президента Ильхама Алиева Азербайджан добился утверждения документа, над которым он трудился 30 лет. В основу документа положен Устав ООН. Одним из самых важных вопросов здесь является то, что Карабах признан неотъемлемой частью Азербайджана".

Депутат отметил, что не исключались попытки Макрона и Пашиняна оказать определенное давление на Азербайджан: "Однако во время этой встречи им не удалось достичь своих целей. Благодаря принципиальности и решимости президента Ильхама Алиева на встрече, которая длилась более пяти часов и состояла из двух частей, была предотвращена попытка давления на Азербайджан. В конце концов, заявление было принято".

Дж.Мамедов отметил, что на Пражской встрече было согласовано ускорение процесса по делимитации и демаркации границ: "И это отвечает интересам Азербайджана. Потому что долгое время азербайджанская сторона вела переговоры о делимитации и демаркации границ. И эта цель достигнута. Мы можем с полной уверенностью сказать, что Азербайджан и в следующий раз одержит дипломатическую победу".