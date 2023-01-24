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Участники СМИД ОЭС выразили поддержку нормализации отношений Баку и Еревана

Участники СМИД ОЭС выразили поддержку нормализации отношений Баку и Еревана На 26-м заседании Совета министров Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в столице Узбекистана Ташкенте было принято Ташкентское коммюнике, выражена поддержка урегулированию азербайджано-армянских отношений.
Внешняя политика
24 января 2023 г. 13:05
Участники СМИД ОЭС выразили поддержку нормализации отношений Баку и Еревана

На 26-м заседании Совета министров Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в столице Узбекистана Ташкенте было принято Ташкентское коммюнике, выражена поддержка урегулированию азербайджано-армянских отношений.

Об этом сообщили Report в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

На заседании также был принят ряд документов, касающихся деятельности организации. Отмечено, что в Ташкентском коммюнике, принятом в качестве итогового документа заседания Совета министров, приветствуются меры по установлению транспортного и коммуникационного сообщения из Восточно-Зангезурского экономического района Азербайджана в Нахчыванскую Автономную Республику, в соответствии с трехсторонними договоренностями, подписанными между лидерами Азербайджана, Армении и Российской Федерации, а также работа по трехсторонним платформам, реализуемая Азербайджаном с Турцией, Узбекистаном и Казахстаном.

В рамках коммюнике также была выражена поддержка урегулированию межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией на основе взаимного признания и уважения территориальной целостности и суверенитета.

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Версия на азербайджанском языке Daşkənd Kommünikesində Azərbaycanın Zəngəzur dəhlizi üzrə gördüyü işlər alqışlanıb

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