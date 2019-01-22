В ПАСЕ приняли резолюцию касательно референдумов

Страсбург. 22 января. REPORT.AZ/ В рамках зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) принята резолюция по обновлению основных линий, гарантирующих справедливое проведение референдумов в странах-членах.

Как сообщает западноевропейское бюро Report, в резолюции рекомендуется пересмотреть опыт стран-членов в проведении референдумов, полученный с принятия Венецианской комиссии в 2007 году по просьбе ПАСЕ, особенно внесение изменений в 3 вопроса.

В первую очередь, в связи с развитием интернета и социальных медиа для обеспечения использования избирателями качественной информации рекомендуется внести изменения в правила по референдумам.

Второй вопрос, который рекомендуется актуализировать, касается правил, обеспечивающих ограничение независимости проведения государственных кампаний, контроля структур во время усиления правил, включающих применение санкций, в случаях насилия. И наконец, рекомендует осуществлять обмен опытом между странами-членами для изучения методов, обеспечивающих участие граждан в демократических обсуждениях как до, так и после референдума.