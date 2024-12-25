Принята Конвенция ООН против киберпреступности

24 декабря 2024 года Генеральная Ассамблея ООН приняла "Конвенцию ООН против киберпреступности".

24 декабря 2024 года Генеральная Ассамблея ООН приняла "Конвенцию ООН против киберпреступности".

Как сообщает Report, это глобальное соглашение, направленное на защиту общества от цифровых угроз, принято в результате пятилетних усилий государств-членов ООН.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал данную Конвенцию "первым международным договором об уголовном правосудии, обсужденным за последние 20 лет", и призвал все государства присоединиться к ней.

Отметим, что на заключительном заседании Специального комитета по разработке Международной конвенции в этом году в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке Азербайджан представила делегация, состоящая из сотрудников Службы государственной безопасности, Государственной службы специальной связи и информационной безопасности и Министерства иностранных дел.

Конвенция ООН против киберпреступности считается конвенцией нового века.