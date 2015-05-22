 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Евросоюз заявил о поддержке территориальной целостности, суверенитета стран Восточного партнерства

    Принята итоговая декларация саммита Восточное партнерство

    Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ В Риге завершил работу четвертый саммит Восточного партнерства. Как сообщает Report, по итогам заседания была подписана итоговая декларация.

    Как заявила на пресс-конференции по итогам саммита премьер-министр Латвии Лаймдота Страуюма, Рижский саммит даст новый толчок развитию программы Восточное партнерство.

    По ее словам, в итоговой декларации отражена поддержка ЕС территориальной целостности, суверенитета всех стран Восточного партнерства.

    Очередной саммит Восточного партнерства состоится в 2017 году.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi