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Принята итоговая декларация международной конференции "Неоколониализм: права человека, мир и безопасность"

Принята итоговая декларация международной конференции "Неоколониализм: права человека, мир и безопасность" Принята итоговая декларация Международной конференции "Неоколониализм: права человека, мир и безопасность".
Внешняя политика
14 декабря 2023 г. 18:49
Принята итоговая декларация международной конференции Неоколониализм: права человека, мир и безопасность

Принята итоговая декларация Международной конференции "Неоколониализм: права человека, мир и безопасность".

Как сообщает Report, в документе отмечается, что 14 декабря 1960 года по инициативе только что обретших суверенитет стран Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию №1514 (XV) под названием "Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам".

Этой резолюции предшествовала резолюция №637 (VII) от 16 декабря 1952 года "О праве народов и наций на самоопределение".

Через 63 года после принятия резолюции от 14 декабря 1960 года население последних колониальных стран, аннексированных Французской империей (Полинезия, Новая Каледония, Мартиника, Французская Гвиана, Гваделупа, Корсика, Майотта), представители Сенегала и Алжира - бывших колоний - и участники примерно из пятнадцати других стран собрались вместе, чтобы еще раз подтвердить, что колониальная система все еще сохраняется в некоторых странах, а также осудить политику французского государства, которое громко заявляет о ценностях свободы и демократии и нарушает основные права.

Отметим, что в офисе ООН в Женеве прошла международная конференция на тему "Неоколониализм: права человека, мир и безопасность", организованная Бакинской инициативной группой.

В конференции приняли участие представители США, Великобритании, Франции, Турции, Швейцарии, Алжира, Пакистана, Сербии, Катара, Сенегала, Камеруна, Вьетнама, Союза Коморских островов, Гваделупы, Французской Гвианы, Новой Каледонии, Корсики, Мартиники, Французской Полинезии, островов Уоллиса и Футуна, Соломоновых островов, и около 50 представителей двух международных организаций - Организации исламского сотрудничества (ОИС) и ООН (Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин).

Данная конференция является четвертым международным мероприятием, организованным Бакинской инициативной группой в 2023 году с целью поддержать народы, борющиеся против колониализма и за независимость.

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Версия на английском языке Final declaration adopted at International Conference "Neocolonialism: Human Rights, Peace and Security"
Версия на азербайджанском языке Fransanın neokolonializm siyasəti ilə bağlı beynəlxalq konfransın Yekun Bəyannaməsi qəbul olunub

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