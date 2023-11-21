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Принята итоговая декларация конференции ДН на тему "Развитие прав и возможностей женщин"

Принята итоговая декларация конференции ДН на тему "Развитие прав и возможностей женщин" Принята итоговая декларация международной конференции Движения неприсоединения на тему "Развитие прав и возможностей женщин".
Внешняя политика
21 ноября 2023 г. 20:38
Принята итоговая декларация конференции ДН на тему Развитие прав и возможностей женщин

Принята итоговая декларация международной конференции Движения неприсоединения на тему "Развитие прав и возможностей женщин".

Как сообщает Report, государства-члены Движения неприсоединения, представленные на конференции, подчеркнули в декларации свою приверженность развитию прав человека и расширению прав и возможностей женщин.

В документе подтверждена важная роль женщин и необходимость их полного, равного и значимого участия во всех сферах устойчивого развития, а также важность создания равных возможностей для лидерства в этом направлении.

В заключение была выражена благодарность азербайджанскому народу и правительству за гостеприимство и проведение 20-21 ноября международной конференции на тему развития прав и возможностей женщин.

Таким образом, как было отмечено в декларации, по инициативе Азербайджана под эгидой Движения неприсоединения было решено создать еще одну структуру - Женскую платформу. Создание Женской платформы вслед за Парламентской сетью и Молодежной сетью Движения неприсоединения по инициативе президента Ильхама Алиева является очередным вкладом Азербайджана в дальнейшее совершенствование деятельности Движения неприсоединения.

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Версия на азербайджанском языке Qoşulmama Hərəkatının konfransında Bakı Bəyannaməsi qəbul edilib

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