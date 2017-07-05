Принята декларация, поддерживающая территориальную целостность стран ОЧЭС

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Стамбул. 5 июля. REPORT.AZ/ В Стамбуле в рамках 49-ого Пленарного заседания Генеральной Ассамблеи ПАЧЭС принята декларация в связи с 25-ой годовщиной Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

Как сообщает турецкое бюро Report, в декларации отражена поддержка территориальной целостности стран-членов организации.

"Мы признаем необходимость полного соблюдения норм и принципов международного права, сформулированных в Уставе ООН и Хельсинском Заключительном Акте, в частности касающихся суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ государств-членов", - говорится в тексте декларации.

Отметим, что текст документа вызвал возражения со стороны армянской делегации, которая пыталась внести в него поправки. Однако эти попытки не увенчались успехом и документ был принят.

ОЧЭС создана в 1999 году и включает 12 государств: Азербайджан, Албанию, Армению, Болгарию, Грецию, Грузию, Молдову, Россию, Румынию, Сербию, Турцию и Украину.