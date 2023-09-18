Участники международной конференции призвали активировать усилия для решения проблемы пропавших без вести

Принята декларация по итогам проходящей в Баку международной конференции

По итогам проходящей в Баку международной конференции "Наращивание национальных и международных усилий, направленных на выяснение судеб лиц, пропавших без вести" принята декларация.

Как передает Report, участники конференции выразили серьезную озабоченность по поводу того факта, что в мире тысячи людей ежегодно пропадают без вести в результате вооруженных конфликтов.

Подчеркивается, что проблема пропавших без вести лиц причиняет страдания их семьям, родственникам и друзьям, а также обществу в целом.

В декларации также отмечается обязательство государств соблюдать и обеспечивать уважение норм международного гуманитарного права.

Участники международной конференции призвали к активизации национальных усилий в целях предотвращения и эффективного решения проблемы пропавших без вести лиц; предложили государствам сотрудничать друг с другом в целях эффективного решения данной проблемы; а также призвали международные организации, включая ООН, продолжать повышать осведомленность о проблеме пропавших без вести лиц и подготовить рекомендации по выяснению судеб пропавших без вести.

Также они выразили благодарность правительству Азербайджана за возможность обсудить национальные и глобальные усилия по выяснению судеб пропавших без вести и за отличную организацию мероприятия.