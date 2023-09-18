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Участники международной конференции призвали активировать усилия для решения проблемы пропавших без вести

Участники международной конференции призвали активировать усилия для решения проблемы пропавших без вести Принята декларация по итогам проходящей в Баку международной конференции
Внешняя политика
18 сентября 2023 г. 18:12
Участники международной конференции призвали активировать усилия для решения проблемы пропавших без вести

По итогам проходящей в Баку международной конференции "Наращивание национальных и международных усилий, направленных на выяснение судеб лиц, пропавших без вести" принята декларация.

Как передает Report, участники конференции выразили серьезную озабоченность по поводу того факта, что в мире тысячи людей ежегодно пропадают без вести в результате вооруженных конфликтов.

Подчеркивается, что проблема пропавших без вести лиц причиняет страдания их семьям, родственникам и друзьям, а также обществу в целом.

В декларации также отмечается обязательство государств соблюдать и обеспечивать уважение норм международного гуманитарного права.

Участники международной конференции призвали к активизации национальных усилий в целях предотвращения и эффективного решения проблемы пропавших без вести лиц; предложили государствам сотрудничать друг с другом в целях эффективного решения данной проблемы; а также призвали международные организации, включая ООН, продолжать повышать осведомленность о проблеме пропавших без вести лиц и подготовить рекомендации по выяснению судеб пропавших без вести.

Также они выразили благодарность правительству Азербайджана за возможность обсудить национальные и глобальные усилия по выяснению судеб пропавших без вести и за отличную организацию мероприятия.

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Версия на английском языке Participants of int'l conference call for increased efforts to solve problem of missing persons
Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq konfrans iştirakçıları itkin düşmüş şəxslərin taleyi üçün səyləri artırmağa çağırıblar

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