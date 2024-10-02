Принята декларация по итогам международной конференции по пропавшим без вести

В Баку завершилась международная конференция "Решение проблемы пропавших без вести: права семей на правду", организованная Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан совместно с Международным комитетом Красн

В Баку завершилась международная конференция "Решение проблемы пропавших без вести: права семей на правду", организованная Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан совместно с Международным комитетом Красного креста (МККК).

Как сообщает Report, на конференции прошли панельные сессии по четырем основным темам, таким как проблемы пропавших без вести в процессах доверия, примирения и построения мира; защита права семей на правду и удовлетворение их потребностей; опыт семей пропавших без вести, выявление и решение их нужд и сложностей, с которыми они сталкиваются; прогресс и сложности в поиске, восстановлении, судебно-медицинской идентификации останков пропавших.

После завершения панельных дискуссий была принята итоговая декларация конференции.