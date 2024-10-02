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Принята декларация по итогам международной конференции по пропавшим без вести

Принята декларация по итогам международной конференции по пропавшим без вести В Баку завершилась международная конференция "Решение проблемы пропавших без вести: права семей на правду", организованная Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан совместно с Международным комитетом Красн
Внешняя политика
2 октября 2024 г. 18:45
Принята декларация по итогам международной конференции по пропавшим без вести

В Баку завершилась международная конференция "Решение проблемы пропавших без вести: права семей на правду", организованная Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан совместно с Международным комитетом Красного креста (МККК).

Как сообщает Report, на конференции прошли панельные сессии по четырем основным темам, таким как проблемы пропавших без вести в процессах доверия, примирения и построения мира; защита права семей на правду и удовлетворение их потребностей; опыт семей пропавших без вести, выявление и решение их нужд и сложностей, с которыми они сталкиваются; прогресс и сложности в поиске, восстановлении, судебно-медицинской идентификации останков пропавших.

После завершения панельных дискуссий была принята итоговая декларация конференции.

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Версия на английском языке International conference on missing persons held in Baku adopts final declaration
Версия на азербайджанском языке İtkin düşmüş şəxslərlə bağlı Bakıda keçirilən beynəlxalq konfransın yekun bəyanatı qəbul edilib

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