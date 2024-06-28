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Принята Бакинская инициатива "Ноль отходов"

Принята Бакинская инициатива "Ноль отходов" Участники международного форума "Солидарность во имя зеленого мира: от отходов к ценности для устойчивого будущего" приняли Бакинскую инициативу "Ноль отходов".
Внешняя политика
28 июня 2024 г. 19:36
Принята Бакинская инициатива Ноль отходов

Участники международного форума "Солидарность во имя зеленого мира: от отходов к ценности для устойчивого будущего" приняли Бакинскую инициативу "Ноль отходов".

Как сообщает Report со ссылкой на Азертадж, инициатива была принята в рамках форума сегодня, 28 июня.

Компании и организации, присоединившиеся к бакинской инициативе, выразили глубокую благодарность правительству Азербайджана за проведение 29-й сессии СОР в Баку и высоко оценили объявление 2024 года "Годом солидарности во имя зеленого мира".

Подписавшие Бакинскую инициативу стороны заявили о своей непоколебимой приверженности ее принципам и целям.

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