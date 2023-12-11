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Принят итоговый документ СОР28

Принят итоговый документ СОР28 Сегодня в рамках пленарного заседании заключительной сессии 28-ой конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - СОР28 принят итоговый документ.
Внешняя политика
11 декабря 2023 г. 19:16
Принят итоговый документ СОР28

Сегодня в рамках пленарного заседании заключительной сессии 28-ой конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - СОР28 принят итоговый документ.

Как сообщает корреспондент Report из Дубая (ОАЭ), об этом заявил президент COP28 Султан Аль-Джабер на пленарном заседании заключительной сессии СОР28.

“Времени на переговоры не осталось; пришло время действовать” - сказал Султан Аль-Джабер на заседании. “Требуется приступить к реальным действиям в рамках Фонда для возмещения потерь и ущерба”.

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Версия на азербайджанском языке COP28-in yekun sənədi qəbul edilib
Версия на английском языке COP28 final document adopted

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