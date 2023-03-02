Принят документ по итогам саммита Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19

В рамках саммита Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19 был принят документ, подытоживающий его результаты.

В рамках саммита Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19 был принят документ, подытоживающий его результаты.

Как сообщает Report, об этом заявил Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе церемонии закрытия саммита.

Байрамов поблагодарил участников за участие и за проведение успешного обмена идеями и мнениями в ходе дня.

"Этот саммит стал примером сотрудничества и солидарности", - сказал министр, добавив, что странам организации следует и далее выдвигать новые предложения для постковидного восстановления.

По его словам, несмотря на то, что срок председательства Азербайджана в организации истекает в этом году, содействие и сотрудничество страны с ДН будет активно продолжаться.