​Президент Азербайджана принял президента Международной федерации конного спорта

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ 12 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента Международной федерации конного спорта принцессу Хайю Бинт Аль Хусейн.

Как сообщает Report, принцесса Хайя Бинт Аль Хусейн передала главе государства приветствия Короля Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллы II и вице-президента и премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, эмира Дубая, его высочества шейха Мухаммеда бин Рашида Аль Мактума.



На встрече было отмечено значение проведения в Баку ежегодного заседания Генеральной ассамблеи Международной федерации конного спорта, выражена удовлетворенность вниманием, уделяемым в нашей стране спорту, в том числе развитию конного спорта на государственном уровне. Было подчеркнуто значение работы, проводимой в Азербайджане по созданию современной спортивной инфраструктуры.

В ходе беседы проведение в Азербайджане первых Европейских игр расценили как результат вклада нашей страны в расширение международного сотрудничества в области спорта.

Глава государства поблагодарил за приветствия Короля Иорданского Хашимитского Королевства и вице-президента и премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, эмира Дубая, просил передать его приветствия Королю Иордании и вице-президенту и премьер-министру Объединенных Арабских Эмиратов, эмиру Дубая.