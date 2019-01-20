Заместитель исполнительного секретаря ПЕА: "Принимаемые в Европарламенте решения и документы там и остаются"

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ «Историю вокруг одного блогера раздувают, чтобы использовать против Азербайджана. Якобы Европарламент принял резолюцию. Посмотрев кадры обсуждения резолюции можно увидеть, что из 751 депутата на заседании участвовали лишь 30. По выступлениям видно, что эти люди даже написанный текст прочитать не могут».

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель исполнительного секретаря правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), председатель Госкомитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы.

«Быть может, эти тексты им вручили минут за 10 до выступления. Они даже не в курсе темы, что ещё раз доказывает заказной характер дела. Всё это не оказывает на Азербайджан никакого влияния, потому что у Азербайджана нет никаких обязательств перед Европарламентом. Мы не являемся членами Европарламента. Принимаемые там решения и документы там и остаются. Не только по Азербайджану, но и по ряду других стран там есть множество подобных однотипных резолюций, являющихся проявлением двойных стандартов. Если в Европарламенте ищут проблемы, то проблемы у них самих. Достаточно взглянуть на происходящее в странах Европы, где нарушаются права человека», – отметил представитель правящей партии.