Али Гасанов: Культуру, преподнесенную земному шару исламской цивилизацией, пытаются представить под другим именем​

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ "Фундамент турецко-азербайджанских отношений крепок. В этом большая заслуга общенационального лидера Гейдара Алиева и Мустафы Кямала Ататюрка. На нас возложен равный груз, касающийся участи обеих наций. Соответственно, почему бы в СМИ не проводить такую работу, если наши государства всегда вместе, диаспорные организации действуют сообща, проводятся консультации, президенты Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев выступают с позиции интересов обеих стран".

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом общественно-политических вопросов Администрации президента Азербайджана Али Гасанов, выступая на международной конференции на тему "СМИ Турции и Азербайджана: исторические сравнения и переход от традиционных СМИ к интернет-медиа". По его словам, связи между Азербайджаном и Турцией развиваются: "После обретения независимости, самый крупный капитал Азербайджан направил в Турцию. На данный момент Азербайджан вложил в турецкую экономику около 20 млрд. долларов".

А.Гасанов добавил, что СМИ обеих государств должны действовать сообща, в соответствии со стратегией: "Традиционные СМИ уступают свое место современным медиа. Это происходит из-за развития человечества. Азербайджан, как и Турция, добивается соответствия существующих структур этому. Здесь должны быть обеспечены интересы обеих народов. Журналисты доводят до народа политику властей".

По словам А.Гасанова, в настоящее время азербайджанские СМИ развиваются довольно успешно: "Шаги, предпринятые в этом направлении в Азербайджане с 1993 года, способствовали развитию СМИ. Голос азербайджанского медиа идет не только с пост-советского пространства, но и со всего мира. Очень жаль, что информацию о некоторых исламских странах мы получаем от транснациональных медиа. Здесь не отражаются даже контуры событий, так как информация о процессах в этих странах искажается. Отложим подробности процессов в сторону, здесь даже не заметны контуры событий. Разве события в Сирии, Ливии и других странах происходят так, как их преподносят СМИ? Эти народы представляются как разрушители, о них создают ложное представление. Культуру, преподнесенную земному шару исламской цивилизацией, пытаются представить под другим именем, проживающие в исламских странах народы стараются представить как кровопийц. Думаю, что здесь на журналистов падает большая ответственность".