Принц Турки Аль Сауд: Поездка на освобожденные территории произвела глубокое впечатление

Поездка на освобожденные от оккупации территории произвела глубокое впечатление на Саудовского принца, который находится с визитом в Азербайджана.

Поездка на освобожденные от оккупации территории произвела глубокое впечатление на Саудовского принца, который находится с визитом в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Центра исламских исследований имени короля Фейсала Саудовской Аравии принц Турки Аль Фейсал Аль Сауд на встрече с президентом Ильхамом Алиевым.

Принц Турки Аль Фейсал Аль Сауд поздравил главу государства с широкомасштабными работами по восстановлению и реконструкции, проводимыми на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Гость также поделился впечатлениями о Х Глобальном Бакинском форуме, который, по его словам, прекрасно организован.