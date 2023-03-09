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Принц Турки Аль Сауд: Поездка на освобожденные территории произвела глубокое впечатление

Принц Турки Аль Сауд: Поездка на освобожденные территории произвела глубокое впечатление Поездка на освобожденные от оккупации территории произвела глубокое впечатление на Саудовского принца, который находится с визитом в Азербайджана.
Внешняя политика
9 марта 2023 г. 17:40
Принц Турки Аль Сауд: Поездка на освобожденные территории произвела глубокое впечатление

Поездка на освобожденные от оккупации территории произвела глубокое впечатление на Саудовского принца, который находится с визитом в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Центра исламских исследований имени короля Фейсала Саудовской Аравии принц Турки Аль Фейсал Аль Сауд на встрече с президентом Ильхамом Алиевым.

Принц Турки Аль Фейсал Аль Сауд поздравил главу государства с широкомасштабными работами по восстановлению и реконструкции, проводимыми на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Гость также поделился впечатлениями о Х Глобальном Бакинском форуме, который, по его словам, прекрасно организован.

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Версия на английском языке Prince Turki AlFaisal Al Saud says his visit to Azerbaijan`s liberated territories deeply affected him

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