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Применив гуманизм, Азербайджан прекратил уголовное преследование армянских футболистов, задержанных в Лачыне

Применив гуманизм, Азербайджан прекратил уголовное преследование армянских футболистов, задержанных в Лачыне Применив гуманизм, Азербайджан прекратил уголовное преследование армянских футболистов, задержанных в Лачине.
Внешняя политика
28 августа 2023 г. 22:04
Применив гуманизм, Азербайджан прекратил уголовное преследование армянских футболистов, задержанных в Лачыне

Применив гуманизм, Азербайджан прекратил уголовное преследование армянских футболистов, задержанных в Лачыне.

Как сообщает Report, учитывая возраст обвиняемых и их искреннее раскаяние с чистосердечным признанием, с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, применив принцип гуманизма, уголовное преследование в их отношении было прекращено.

В то же время, несмотря на запрет размещения информации, открыто призывающей к национальной, расовой или религиозной ненависти и вражде Законом Азербайджанской Республики "Об информации, информатизации и защите информации", указанные лица, засняв свои действия на видеоролик, разместили данный материал на канале “Youtube", а также других интернет-ресурсах. В связи с указанными действиями соответствующим постановлением Генеральной прокуратуры было возбуждено административное производство по ст. 388-1 (Размещение в информационном ресурсе – интернет или в информационно-телекоммуникационной сети запрещенной к распространению информации, а также не пресечение размещения такой информации) Кодекса об административных проступках и постановлением суда в отношении них был применен административный арест сроком на 10 дней.

После исполнения решения суда будет обеспечено выдворение указанных лиц за пределы Азербайджанской Республики.

На основании обоснованных подозрений по расследуемому уголовному делу было принято постановление о привлечении граждан Республики Армения - Алена Саргсяна 2001 г.р., Вахе Ховсепяна 2003 г.р. и Левона Григоряна в качестве обвиняемых по вышеупомянутым статьям Уголовного кодекса. Они были объявлены в международный розыск и постановлением суда в отношении них была избрана мера пресечения в виде ареста.

В результате проведенных розыскных мероприятий 28 августа указанные лица были задержаны военнослужащими Государственной пограничной службы в погранично-пропускном пункте Лачын азербайджано-армянской государственной границы.

Право на защиту привлеченных к следствию лиц было обеспечено. В ходе допроса они признались в совершении данного деяния и заявили, что искренне раскаиваются и в будущем не совершат подобных действий.

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Версия на английском языке Azerbaijan drops criminal case against detained Armenian athletes in act of humanism
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan humanizm tətbiq edərək Laçında saxlanılan erməni futbolçuların cinayət təqibinə xitam verib

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