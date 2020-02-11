Прикаспийские страны работают над девятью соглашениями о сотрудничестве

К настоящему времени соответствующие внутригосударственные процедуры для завершения процесса ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря выполнены в Азербайджане, Казахстане, России и Туркменистане.

Как сообщает Report, об этом в интервью международному информационному агентству "Россия сегодня" заявил заместитель министр иностранных дел России Андрей Руденко.

"Рассчитываем, что иранская сторона также вплотную займется этим вопросом после формирования нового состава Меджлиса по итогам предстоящих парламентских выборов", - сказал он.

Замминистра также отметил, что конвенция – это своего рода базис, который создает благоприятные условия для расширения пятистороннего взаимодействия в самых разных сферах.

"Так, в минувшем году существенное развитие получило взаимодействие в области экономики: в Туркменистане на уровне глав правительств "каспийской пятерки" состоялся первый Каспийский экономический форум (второй, к слову, в будущем году планирует принять у себя Россия). Кроме того, в работе сейчас находятся девять пятисторонних соглашений о сотрудничестве в сферах безопасности, транспорта, туризма, науки. Рассчитываем, что часть из них будет готова к следующему Каспийскому саммиту в Туркменистане", - заключил в своем интервью замминистра А. Руденко.