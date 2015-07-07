​Приглашение руководителя армянских сепаратистов в Лондон вызвало недовольство британских политиков

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ "Приглашение "президента" самопровозглашенной "Нагорно-Карабахской Республики" Бако Саакяна для выступления с речью в "Королевском институте международных отношений - Chatham House" в Лондоне, не входит ни в какие рамки".

Как сообщает Report, об этом, отвечая на запрос Европейского азербайджанского общества, заявил Лорд Килклуни.

По его словам, на мероприятие должны были пригласить членов азербайджанской общины Нагорного Карабаха, ставших вынужденными переселенцами (около 1 млн.) в результате оккупационной политики Армении: "Именно позиция этих людей представляет более важное значение, нежели позиция тех, кто изгнал их с исконных территорий. Глава режима в "НКР" Б.Саакян не признается международным сообществом. Подобное приглашение "Chatham House" наносит тень на его статус и приводит к незаслуженному уровню легитимности".

"Уже существуют четыре принятые Совбезом ООН декларации по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Пришло время их выполнения", - заявил Лорд Килклуни.

Слова Лорда Килклуни были поддержаны и членом британского парламента Стефаном Херберном: "Приглашение лидера сепаратистов Нагорного Карабаха Бако Саакяна для выступления с речью в институте "Chatham House" недопустимо. Его самопровозглашенный режим не признан ни одним государством мира, не выполняются также четыре резолюции Совбеза ООН, требующие выхода с территорий Азербайджана. Его не любят в Великобритании и я прошу "Chatham House" пересмотреть вопрос о приглашении Бако Саакяна".