Гурбангулы Бердымухамедов: Придаем большое значение нашему визиту в Азербайджан

"Мы чувствуем Ваше гостеприимство, радушие. Мы Вам благодарны".

Как сообщает Report, об этом сказал в ходе встречи один на один с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

"Конечно, мы придаем очень большое значение нашему официальному визиту. Он проходит в контексте нашего межгосударственного диалога и является продолжением наших общих обсуждений международных вопросов, вопросов в области политики, экономики, в культурно-гуманитарной сфере. Я думаю, сегодняшняя наша встреча, переговоры также придадут хороший импульс упрочению наших дружественных отношений. Я также хотел бы Вас поблагодарить за тот личный вклад, который Вы вносите в развитие дружественных туркмено-азербайджанских отношений.

Хотел бы тоже пожелать Вам в Вашей государственной деятельности больших успехов и, самое главное, в Вашем лице нашему братскому народу Азербайджана всех благ, процветания. Еще раз спасибо за Ваше приглашение", - добавил президент Туркменистана.