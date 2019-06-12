Названа причина, по которой Грузия не была представлена на Бакинской парламентской платформе

Депутат Милли Меджлиса Азербайджана, вице-президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ, координатор недавно учрежденной Бакинской парламентской платформы Азай Гулиев назвал причину, по которой Грузия не была представлена на этой платформе.

Как сообщает Report, по словам А.Гулиева, имеется решение Оргкомитета Платформы, связанное с учредителями: "Не хотел бы раскрывать детали. В ходе учреждения Бакинской парламентской платформы по диалогу и сотрудничеству мы учли все нюансы и детали. Будучи Оргкомитетом Бакинской парламентской платформы, мы решили, что для основания организации достаточно и трех стран. Здесь были учтены геополитические и региональные вопросы. Вне всякого сомнения, Грузия является нашим партнером и дружественной для нас страной. Не сомневаюсь, что Грузия присоединится к Платформе в ближайшие месяцы. Для присоединения Грузии к Платформе нет никаких проблем, и мы с большим интересом ждем этого".

Отметим, что сегодня при поддержке Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Баку с участием парламентариев Азербайджана, Турции и Германии была основана Бакинская парламентская платформа.