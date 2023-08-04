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Корнияка: Прибывшим на реабилитацию в Азербайджан украинским детям оказан радушный прием

Корнияка: Прибывшим на реабилитацию в Азербайджан украинским детям оказан радушный прием Прибывшим на реабилитацию в Азербайджан украинским детям оказали очень радушный прием.
Внешняя политика
4 августа 2023 г. 16:41
Корнияка: Прибывшим на реабилитацию в Азербайджан украинским детям оказан радушный прием

Прибывшим на реабилитацию в Азербайджан украинским детям оказали очень радушный прием.

Об этом Report заявила одна из руководителей группы Людмила Корнияка.

По ее словам, пострадавшие от войны дети нуждаются в отдыхе. Кроме того, визит в Азербайджан поможет им лучше ознакомиться с традициями этой страны.

"На позитив нас настроили сразу по прибытии таким радушным приемом", - рассказала Корнияка.

В свою очередь, один из прибывших в Азербайджан детей Ростислав Хорстка из Киевской области отметил, хотя это его первый день в Баку, но ему тут очень нравится. "Если все понравится, хочу еще приехать сюда с семьей", - сказал он.

Сегодня в Азербайджан прибыла очередная группа пострадавших от войны украинских детей.

На протяжении 14 дней они будут проходить реабилитацию в лагерях Баку, Шамахы, Габалы и Шеки. Инициатива реализована Агентством социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Посредством индивидуальных консультаций, групповой терапии, занятий медитацией и йогой, психосоциальных тренингов, мастер-классов, проводимых профессиональными психологами, будет обеспечена стабилизация эмоционального состояния этих детей.

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Версия на английском языке ФотоLiudmila Korniiaka: Ukrainian children who came to Azerbaijan for rehabilitation were warmly welcomed
Версия на азербайджанском языке ФотоLyudmila Korniyaka: “Azərbaycana reabilitasiya üçün gələn ukraynalı uşaqlar səmimi qarşılanıblar”

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