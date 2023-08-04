Корнияка: Прибывшим на реабилитацию в Азербайджан украинским детям оказан радушный прием

Прибывшим на реабилитацию в Азербайджан украинским детям оказали очень радушный прием.
Об этом Report заявила одна из руководителей группы Людмила Корнияка.
По ее словам, пострадавшие от войны дети нуждаются в отдыхе. Кроме того, визит в Азербайджан поможет им лучше ознакомиться с традициями этой страны.
"На позитив нас настроили сразу по прибытии таким радушным приемом", - рассказала Корнияка.
В свою очередь, один из прибывших в Азербайджан детей Ростислав Хорстка из Киевской области отметил, хотя это его первый день в Баку, но ему тут очень нравится. "Если все понравится, хочу еще приехать сюда с семьей", - сказал он.
Сегодня в Азербайджан прибыла очередная группа пострадавших от войны украинских детей.
На протяжении 14 дней они будут проходить реабилитацию в лагерях Баку, Шамахы, Габалы и Шеки. Инициатива реализована Агентством социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.
Посредством индивидуальных консультаций, групповой терапии, занятий медитацией и йогой, психосоциальных тренингов, мастер-классов, проводимых профессиональными психологами, будет обеспечена стабилизация эмоционального состояния этих детей.