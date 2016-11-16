Прибывающие в Азербайджан туристы будут получать визу в ASAN xidmət

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Приезжающие в Азербайджан туристы будут получать визу в службе ASAN xidmət в электронной форме, а не из туркомпаний.

Как сообщает Report, в связи с этим на сегодняшнем заседании комитета труда и социальной политики предложены изменения к 4-му пункту статьи 7.1 закона "О туризме".

Согласно изменениям, слова "туристические компании" в статье будут заменены словами "система ASAN Viza".

Обращение о выдаче электронной визы рассматривается не позднее 3-х рабочих дней, при отсутствии оснований для отказа виза оформляется и направляется на электронную почту заявителя. При отказе от выдачи визы на электронную почту заявителя отправляется извещение об этом.

Законопроект предложен на пленарное заседание парламента.