Наверх

Прибывшие из Индии в Грузию граждане Азербайджана эвакуированы

Прибывшие из Индии в Грузию граждане Азербайджана эвакуированы

© IndiaMART

Завершен процесс эвакуации пятерых граждан Азербайджана через Грузию.

Об этом грузинскому бюро Report сообщили в посольстве Азербайджана в Грузии.

Сообщается, что эти лица будут доставлены в Баку и взяты под медицинский контроль в зоне карантина в Деревне атлетов.

Ранее сообщалось, что пятерых граждан Азербайджана эвакуируют на родину.

Эти лица прибыли авиарейсом в Тбилиси из Индии. В аэропорту их встретили сотрудники посольства. На выделенном специальном микроавтобусе они были доставлены на КПП "Красный мост".

Сразу по переходу на территорию Азербайджана они будут взяты под надзор TƏBİB.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!