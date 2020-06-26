Прибывшие из Индии в Грузию граждане Азербайджана эвакуированы

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Завершен процесс эвакуации пятерых граждан Азербайджана через Грузию.

Об этом грузинскому бюро Report сообщили в посольстве Азербайджана в Грузии.

Сообщается, что эти лица будут доставлены в Баку и взяты под медицинский контроль в зоне карантина в Деревне атлетов.

Ранее сообщалось, что пятерых граждан Азербайджана эвакуируют на родину.

Эти лица прибыли авиарейсом в Тбилиси из Индии. В аэропорту их встретили сотрудники посольства. На выделенном специальном микроавтобусе они были доставлены на КПП "Красный мост".

Сразу по переходу на территорию Азербайджана они будут взяты под надзор TƏBİB.