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При посольстве Туркменистана в Азербайджане открыт избирательный участок

При посольстве Туркменистана в Азербайджане открыт избирательный участок При посольстве Туркменистана в Азербайджане открыт избирательный участок № 1 в связи с президентскими выборами в этой стране.
Внешняя политика
2 марта 2022 г. 11:47
При посольстве Туркменистана в Азербайджане открыт избирательный участок

При посольстве Туркменистана в Азербайджане открыт избирательный участок № 1 в связи с президентскими выборами в этой стране.

Как сообщает Report, избирательный участок для досрочного голосования открыт с 02 марта 2022 года с 07.00 до 19.00 часов по адресу: г.Баку, ул. Джалила Маммедгулузаде, д.85/266.

Голосование на избирательном участке № 1 проводится при строгом соблюдении необходимых санитарно-эпидемиологических норм.

К участию в голосовании допускаются граждане Туркменистана, достигшие 18 лет. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Туркменистана или заменяющий его документ.

Дополнительную информацию можно получить в участковой избирательной комиссии по телефонам: +99412 5963527, +994502560057.

Напомним, выборы президента Туркменистана назначены на 12 марта 2022 года.

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Версия на азербайджанском языке Türkmənistanın Azərbaycandakı səfirliyində səsvermə məntəqəsi açılıb

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