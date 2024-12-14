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При поддержке Фонда Гейдара Алиева школа в Руанде обеспечена питьевой водой

При поддержке Фонда Гейдара Алиева школа в Руанде обеспечена питьевой водой Фонд Гейдара Алиева внес вклад в решение вопроса питьевого водоснабжения, который является проблемой номер один для большинства африканских стран.
Внешняя политика
14 декабря 2024 г. 11:01
При поддержке Фонда Гейдара Алиева школа в Руанде обеспечена питьевой водой

Фонд Гейдара Алиева внес вклад в решение вопроса питьевого водоснабжения, который является проблемой номер один для большинства африканских стран.

Как сообщает Report, в рамках проекта фонда "Развитие образования и культуры в странах Африки" школа города Рвамагана, административного центра Восточной провинции Руанды, была обеспечена питьевой водой.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в ходе визита в Руанду посетила Рвамаганскую городскую школу.

При поддержке Фонда Гейдара Алиева на территории школы был вырыт колодец и обеспечена подача питьевой воды в объеме около 3 тонн в час. Ранее жители в вопросе удовлетворения своих потребностей зависели от дождевой воды.

В ходе ознакомления со школой учащиеся получили подробную информацию об Азербайджане и отведали традиционные блюда азербайджанской кухни.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHeydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Ruanda məktəbi içməli su ilə təchiz olunub

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